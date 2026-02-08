Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

17:008/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Edirne
Edirne

Edirne'de Meriç Nehri'nin taştığı bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Nehrin taştığı Bosnaköy mevkisindeki ev ve çiftliklerde kedi ve köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Botla taşkın sahasına açılan ekipler, sahipleriyle birlikte evlere giderek hayvanları kurtardı.

Ekiplere Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek verdi.

Mahsur kalan 3 kedisi ekiplerce kurtarılan Umut Cevher,
"3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar."
dedi.

Öte yandan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor. Son yapılan ölçümde debi saniyede 1162 metreküp olarak kaydedildi.






#debi
#Meriç Nehri
#taşkın
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool Man City maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler