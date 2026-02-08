Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Nehrin taştığı Bosnaköy mevkisindeki ev ve çiftliklerde kedi ve köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplere Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek verdi.

"3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar."

Öte yandan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor. Son yapılan ölçümde debi saniyede 1162 metreküp olarak kaydedildi.