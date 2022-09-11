Gündem Akdeniz Belediyesi dağı bağa çevirdi
MERSİN

Akdeniz Belediyesi dağı bağa çevirdi

Akdeniz Belediyesi öncülüğünde Akdam Mahallesi’nde bulunan araziye, 3 ay önce toplamda 4 dönüm üzerine ekimi yapılan Stevia (Şeker Otu) ve Moringa Çayı bitkilerinin ilk hasadı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mersin haber: Akdeniz Belediyesi dağı bağa çevirdi
Stevia (Şeker Otu) ve Moringa Çayı bitkilerinin ilk hasadı yapıldı.

Akdeniz Belediyesi öncülüğünde Akdam Mahallesi’nde bulunan araziye, 3 ay önce toplamda 4 dönüm üzerine ekimi yapılan Stevia (Şeker Otu) ve Moringa Çayı bitkilerinin ilk hasadı yapıldı. Elde edilen ürünler, Mersin Üniversitesi’nin de desteğiyle kurutulup, ardından satışa sunulmak üzere kooperatife teslim edilecek. İlk hasadı yapılan Moringa çayının tadına da bakan ve bir eczacı olarak sağlığa birçok faydası olduğunu belirten Başkan Mustafa Gültak; “Arazimize ilk olarak Stevia bitkisi ektik. Deneme amaçlı Moringa bitkisini de ektik. Moringa’nın çayı ve tohumu, artı selüloz açısından da gövdesi çok değerli” dedi.

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