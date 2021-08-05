Akdeniz Belediyesi'nden öğrencilere rehberlik hizmeti

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite sınavına girmiş Akdenizli gençlere, meslek seçiminde yol göstermek ve onları bilgilendirmek amacıyla bir hizmet başlattı. Üniversite sınava giren öğrencilere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde meslek tercihinde yol gösterilecek.

Sınava giren öğrenciler Kitap Kafe'yi ziyaret edebilir

Üniversite sınavına giren Akdenizli öğrenciler, en doğru ve kendilerine uygun tercihi yapabilmek adına, 5-20 Ağustos 2021 tarih aralığında saat 08.00-15.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, 5347 Sokak, Marabi Apartmanı, No: 60 adresinde bulunan ‘Akdeniz Belediyesi Kitap Kafe'yi’ ziyaret edebilecek.

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Öğrencilere burada yüz yüze ücretsiz rehberlik hizmeti sunulacak. Daha fazla bilgi almak isteyen öğrenciler ve yakınları, 0 324 336 36 77 numaralı telefonu da arayabilecek.

Çocuğunuz okula hazır mı?

Akdeniz Belediyesi, ilkokula başlayacak çocuğu olan aileler için de yine uzmanlar gözetiminde Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni uyguluyor.

Akdeniz Belediyesi’nin uzman Psikolog ve Psikolojik Danışmanı tarafından uygulanan ücretsiz Metropolitan Testi ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocukların okula başlamaya hazır olup olmadıklarını ölçülüyor. Test sayesinde ayrıca, eksik oldukları alanlar belirlenerek çocuklar özel destek verilip, eğitim öğretim hayatlarına iyi bir başlangıç yapmaları sağlanıyor.

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Uzmanlarca uygulanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi için dileyen aileler, Akdeniz Belediyesi’ne başvurabilecek, ayrıca 0 552 769 08 07 numaralı telefon üzerinden de yetkililere ulaşıp bilgi alabilecek.