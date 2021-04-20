Akdeniz yatırımlarla geleceğe yürüyor

Mersin Merkez İlçe Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, seçimlerin üzerinden geçen 2 yıl içinde, gönül belediyeciliği ilkesiyle Akdeniz’i değiştiren hizmetleri, gönüllere dokunan ve farkındalık yaratan projeleri; kenti geleceğe hazırlayan yatırımları anlattı. Mersin’de, uzun yıllardır gündeme gelen bir hayalin gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Başkan Gültak, Çay Mahallesi Ataş yerleşkesi içerisinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle kentsel dönüşüm projesinin başladığını belirtti.

ÖNCELİK MAHALLELİNİN

Kentsel dönüşüm projeleri ile Akdeniz’de artık değişim başladığına değinen Başkan Gültak şöyle konuştu: “Çay Mahallesi’nin çehresini değiştirecek proje ile 142 dönüm alan üzerinde inşa edilen modern daireler 6 ay içinde tamamlandı. Bu konutlara yerleşimde de öncelik Çay Mahallesi sakinlerinin olacak. Projede yer alan toplam 20 bloktaki 416 konut, 2+1 ve 3+1 daireler halinde olacak. Ayrıca 36 iş yeri, otopark, 14 dönüm yeşil alan, cami, deniz manzarası ve doğalgazıyla modern bir yerleşim alanı olacak proje bittiğinde, dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı mahallenin çehresi değişecek. Projenin ikinci etabında ise 300 konut daha planlanıyor.”

KURTULUŞUN ANAHTARI

“Hedefimiz; kent yaşamının sağladığı konfor ve nimetlerden insanlarımızın faydalanmasını sağlayıp yaşam kalitesini yükseltmektir” diyen Başkan Gültak; “Akdeniz’i, modern, temiz, sağlıklı, düzenli yaşam alanına dönüştürmekle birlikte; deprem gibi afetlere dayanıklı yapıların yükseldiği bir hale getirmek istiyoruz. Zira şehrimizin kurtuluş anahtarı kentsel dönüşümdedir. Akdeniz’i değiştiren ve geleceğe hazırlayan hizmet ve proje atağımızda, desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve saygıdeğer milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Mersin kent merkezinde bulunan Barış ve Bahçe mahallelerinde de dönüşümün yakın tarihte başlayacağını kaydeden Başkan Gültak, TOKİ yetkililerinin hak sahibi vatandaşlarla görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Gültak; “Projede çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Hak sahiplerinin yüzde 80’i ile sözleşme imzalandı. Bu iki mahallemizde 400’ü aşkın konut, kültür evi, camisi, pazarı ve okulu bulunan dönüşüm projesi de yakında başlayacak” dedi.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Başkan Gültak, eğitime özel bir önem ve öncelik verdiklerinin altını çizerek, “Üniversiteye hazırlanan dezavantajlı lise mezunu ve son sınıf öğrencilerimiz için hayata kattığımız ve yine Mersin’de bir ilk olan; “Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi Projesi”ni başlattık. Ücretsiz kurslar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 3 bin öğrencimize; ‘Tam Öğrenme Modeli’ ile hazırlanan ‘Eğitim Akademisi’ paketlerini hediye ettik. 4 bin 500 8’inci sınıf öğrencimize LGS’ye hazırlık eğitim setlerini ücretsiz dağıttık” şeklinde konuştu.

Asfalt plenti tesisi kurulacak

Başkan Gültak; Konya Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi’nden gelecek iki asfalt plentini de Akdeniz’e kazandıracaklarını belirerek; “Artık hiç zaman kaybetmeden ve ihaleye girmeden, ilçemize kuracağımız bu iki tesiste, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfaltı belediye olarak kendimiz üreteceğiz. Sıcak asfalt plenti tesisimizi kurmaya hazırlanırken, içinde hem bitüm hem de mıcırı depolayan, bu sayede soğuk asfalt serimini kaliteli ve uzun ömürlü yapabilen kombine satıh kaplama aracını da envanterimize kattık” dedi.

HİZMET ATAĞI KESİNTİSİZ SÜRECEK

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, seçimlerin üzerinden geçen 2 yıllık süreç içerisinde hayata kattıkları hizmet ve projelerin yanısıra, başlattıkları ve yakında başlayacak bazı projeleri de şöyle özetledi; “Mersin Üniversitesi eski acil binası ikinci katında; 1 milyon 500 bin TL bütçe ile 18-29 yaş arasındaki dezavantajlı gençlerimizi istihdama kazandırmak için 4 farklı alanda mesleki eğitim atölyesi kuruyoruz. Eski belediye hizmet binamızın TEDAŞ’a ait hisseleri trampa usulüyle belediyemize kazandırılarak, bu binanın yerine 21 katlı, altında otopark ve dükkânları olan bir iş merkezi yapacağız. Huzurkent’te Kültür ve Sanat Evi yapacağız ve burası aynı zamanda gündüz bakım evi (kreş) olarak hizmet verecek. Çay Mahallesi’ne Kadın Yaşam ve Eğitim Merkezi inşa edeceğiz. Akdeniz’de 25 adet çok amaçlı mini spor sahalarının yapımına başladık. Ayrıca 3 adet sentetik çim mini futbol sahası yaptık. FİFA standartlarında 2 sentetik çim saha, 1 doğal çim futbol sahası yaptık. Bunların çevresinde tartan pisti de yerleştirilecek. Tarım Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa, Kazanlı’ya kompost gübre üretim tesisi kazandırıyoruz. Kadınlara istihdam sağlayacak bu tesisin çok yakında faaliyete geçmesini planlıyoruz. Huzurkent ve Karacailyas’a kapalı semt pazarları kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı tamamladık.”

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Mersin Millet Bahçesi gün sayıyor

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak, ‘Mersin Millet Bahçesi’nin, Mersinlilere kazandırılması için büyük mücadele verdiklerini de dile getiren Başkan Gültak, “Projenin bitmesiyle birlikte şehrimiz, devasa ve muhte- şem bir yeşil alan, insanları adeta içine çeken yemyeşil bir vaha kazanacak. Nitekim 140 dönüm, gerçekten büyük bir kapasite demek. Mersin Millet Bahçesi ile birlikte şehrimizin marka değeri de artacak. İnsanlarımızın rahatça nefes alacakları, dinlenip streslerini atabilecekleri, her yaştan vatandaşımızın spor yapabileceği, çocukların oyun oynaya- bileceği bir alanı, TOKİ ile birlikte Mersinli hemşehrilerimize kazandırmış olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Yetenekli çocuklar BİLSEM’li oluyor

Mersin Üniversitesi ile işbirliğiyle başlatılan. “Akdeniz’in Parlayan Yıldızları” projesi ile zeki ve üstün yetenekli çocukları keşfederek onları üniversiteye ait Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) yönlendirdiklerini de kaydeden Başkan Gültak; “İlçemizde 121 okulunda, ilk etapta zeki ve üstün yetenekli oldukları tespit edilen 30 çocuğumuzu belirledik. Bu çocuklarımızın bir bölümüne burs desteği sağlıyor, ders çalıştıkları odaları yenileniyor; okuma ve ders çalışma kitapları da sağlıyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve hak ettikleri eğitimi alabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

GÖKDELEN’E 400 ÖĞRENCİLİK ETÜT MERKEZİ

Başkan Gültak, Metropol Gökdelen binasının bedelsiz kiralanan 29’uncu katında 400 öğrencilik etüt merkezi açacaklarını da kaydetti. Binanın fiziki işlemlerinin bittiğini, sadece tefrişatının kaldığını söyleyen Gültak, “Salgın etkisini yitirdiği andan itibaren 400 öğrencimizin ders alabileceği merkezi hazırladık. Bilgisayarı, interneti, tablet veya akıllı telefonu olmayan gençlerimiz olabilir. Bize düşen; onlara ders çalışabilecekleri, eğitim materyallerine ulaşabilecekleri imkânlar ve mekânlar sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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Kadın Emeği Diyarı kadınların hizmetinde

Başkan Gültak, özellikle kadınların ekonomik hayata katılımını sağlayan kooperatifçiliğe büyük değer verdiklerini vurguladı. Gültak, “Her gün binlerce insanın önünden geçtiği belediyemize ait Kadın Emeği Diyarı’nı; Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi; Mersin Toprak Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi ile engelli vatandaşlarımızın kurduğu Umut Girişimciler Üretim Kooperatifimize tahsis ettik. Ürettikleri gıdalar, dezenfektan ürünleri ve el emeği göz nuru eserleri ile kentimize katma değer sağlayan girişimcilerimizin yanındayız” diye konuştu.