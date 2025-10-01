Yeni Şafak
Mersin merkezli 6 ilde 22 milyarlık operasyon: 34 tutuklama

09:281/10/2025, Çarşamba
IHA
105 adet cep telefonu, 115 adet sim kart, 10 adet USB bellek, 30 adet bilgisayar, 5 adet hardisk, 10 adet hafıza kartı, 91 adet banka kartı ile 3 lüks otomobile el konuldu.
105 adet cep telefonu, 115 adet sim kart, 10 adet USB bellek, 30 adet bilgisayar, 5 adet hardisk, 10 adet hafıza kartı, 91 adet banka kartı ile 3 lüks otomobile el konuldu.

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 9 ayda 22 milyarliralık işlem yapan 59 şüpheli yakalandı, 34’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 59 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, 9 aylık hesap hareketlerinde ise 22 milyar TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Bursa, İstanbul, Sivas ve Manisa’da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 105 adet cep telefonu, 115 adet sim kart, 10 adet USB bellek, 30 adet bilgisayar, 5 adet hardisk, 10 adet hafıza kartı, 91 adet banka kartı ile 3 lüks otomobile el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 59 şüpheliden 34’ü tutuklandı. 25 şüpheli ise şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak,
"Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.


