Mersin merkezli 6 ilde 22 milyarlık operasyon: 34 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 59 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, 9 aylık hesap hareketlerinde ise 22 milyar TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Bursa, İstanbul, Sivas ve Manisa’da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.