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MERSİN

Mersin merkezli iki ilde terör operasyonu: Yedi gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Mersin merkezli iki ilde terör operasyonu: Yedi gözaltı
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına milis/iş birlikçi faaliyet yürütenler olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Şırnak'ta jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüterek örgüt adına milis/iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu saptanan 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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Bağcılar-Kabataş tramvay hattında korku dolu anlar
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Bağcılar-Kabataş tramvay hattında korku dolu anlar
Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde 6 yaşındaki çocuğun tramvaya tutunarak yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde çocuğun tramvayın durmasını bile beklemeden ayaklarını sarkıtarak indiği görüldü.

Sultanbeyli’de yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 7
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Yangın, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında meydana gelmişti.
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Yaklaşık 10 bin metrekare üzerine kurulu 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi.
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Bölgeye Anadolu yakası olmak üzere Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarıya çıkmasını sağladı. Yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yaptı.
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Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan alevlere teslim olan çelik tencere fabrikası günün ilk ışıklarıyla havadan dron ile görüntülendi. Yangının fabrikada bırakmış olduğu ağır hasar gözler önüne serildi. Çatı bölümü çöken fabrika dronla havadan görüntülendi.
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Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan alevlere teslim olan çelik tencere fabrikası günün ilk ışıklarıyla havadan dron ile görüntülendi. Yangının fabrikada bırakmış olduğu ağır hasar gözler önüne serildi. Çatı bölümü çöken fabrika dronla havadan görüntülendi.
Title
Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan alevlere teslim olan çelik tencere fabrikası günün ilk ışıklarıyla havadan dron ile görüntülendi. Yangının fabrikada bırakmış olduğu ağır hasar gözler önüne serildi. Çatı bölümü çöken fabrika dronla havadan görüntülendi.
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Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan alevlere teslim olan çelik tencere fabrikası günün ilk ışıklarıyla havadan dron ile görüntülendi. Yangının fabrikada bırakmış olduğu ağır hasar gözler önüne serildi. Çatı bölümü çöken fabrika dronla havadan görüntülendi.
Sultanbeyli’de yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Sultanbeyli'de çelik tencere üretimi yapan fabrikanın deposunda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece boyu devam eden yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan fabrikadaki hasarın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi.


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