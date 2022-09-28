Mersin şehidi Sedat Gezer'e veda: Kendi kanını yerde bırakmadı

Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Gezer için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı, siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Jandarmamız, Mehmetçiğimiz, tüm güvenlik güçlerimiz büyük bir aileyiz. Ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun bilinmesini isteriz ki. Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz, senin ve tüm kahraman şehitlerimizin kanını yerinde bırakmamıştır. Sen kendi kanını yerinde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir abimizsin. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun. Kıymetli ailesi başınız sağ olsun. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'