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MERSİN

Mersin şehidi Sedat Gezer'e veda: Kendi kanını yerde bırakmadı

Polisevine saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sedat Gezer (48) için Mersin’de cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu, teröristleri anında püskürten şehit polis için, “O büyük bir katliamı oradaki polis ve bekçilerle beraber engellemiştir. Sevgili Sedat kardeşim, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramansın” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin şehidi Sedat Gezere veda: Kendi kanını yerde bırakmadı
Şehit polis için dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Teröristlerin saldırısına anında karşılık verip püskürten, çatışmada ağır yaralanıp hastanede şehit düşen polis memuru Sedat Gezer (48) son yolculuğuna uğurlandı. Niğdeli şehit polis için dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sedat kardeşimiz sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız. Kendisini ülkesine, milletine, bayrağına adamış. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığa imza attı ki. O büyük bir katliamı, oradaki polis ve bekçilerle beraber engelledi.

Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı
OYNAT 02:50
Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Gezer için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı, siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Jandarmamız, Mehmetçiğimiz, tüm güvenlik güçlerimiz büyük bir aileyiz. Ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun bilinmesini isteriz ki. Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz, senin ve tüm kahraman şehitlerimizin kanını yerinde bırakmamıştır. Sen kendi kanını yerinde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir abimizsin. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun. Kıymetli ailesi başınız sağ olsun. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'

Sedat Gezer
Sedat Gezer

Sevgili Sedat kardeşim, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramansın. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin” dedi. Törenin ardından şehidin cenazesi omuzlarda cenaze aracına taşındı. 2 çocuk babası olan 25 yıllık polis memurunun eşi Medine Gezer güçlükle ayakta dururken, annesi Nafiye Gezer'i ise şehidin ekip arkadaşları teselli etti. Şehit polis öğle namazını müteakip Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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