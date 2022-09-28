Mersin şehidi Sedat Gezer'e veda: Kendi kanını yerde bırakmadı

Teröristlerin saldırısına anında karşılık verip püskürten, çatışmada ağır yaralanıp hastanede şehit düşen polis memuru Sedat Gezer (48) son yolculuğuna uğurlandı. Niğdeli şehit polis için dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sedat kardeşimiz sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız. Kendisini ülkesine, milletine, bayrağına adamış. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığa imza attı ki. O büyük bir katliamı, oradaki polis ve bekçilerle beraber engelledi.
Sevgili Sedat kardeşim, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramansın. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin” dedi. Törenin ardından şehidin cenazesi omuzlarda cenaze aracına taşındı. 2 çocuk babası olan 25 yıllık polis memurunun eşi Medine Gezer güçlükle ayakta dururken, annesi Nafiye Gezer'i ise şehidin ekip arkadaşları teselli etti. Şehit polis öğle namazını müteakip Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.