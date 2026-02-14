Yeni Şafak
Mersin'de 4'üncü kattan kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı

00:2914/02/2026, Cumartesi
AA
Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Mut ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 17 yaşındaki E.Ç. bir binanın 4.katından park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Ağır yaralanan çocuk, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, 4'üncü kattan park halindeki kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü.

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#devrilme
#kamyonet kasası
#Mersin
#Mut
