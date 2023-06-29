Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu: Haberi alan eşi sinir krizi geçirdi

Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayman Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.