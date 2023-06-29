Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu: Haberi alan eşi sinir krizi geçirdi

Arnavutköy'de bir aile trafikte tartışma sonrası yolunu kestikleri sürücünün araçlarına çarpmasına neden oldu. Kaza sonrası araçtan inen kadın, yolunu kestikleri sürücüye saldırdı. Diğer aile üyelerin de katılmasıyla tartışma büyüdü.