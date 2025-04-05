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Mersin'de ev yangını

Mersin'de ev yangını

09:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
IHA
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Mersin Tarsus'da ev yangını.
Mersin Tarsus'da ev yangını.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde yer alan tek katlı müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, O.C.'ye ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Merkez, bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale geldi.

#Mersin
#tarsus
#Yangın

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