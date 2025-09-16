Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de kan donduran olay: 27 yaşındaki anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldürdü

Mersin'de kan donduran olay: 27 yaşındaki anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldürdü

08:0516/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Mersin'de anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.




#mersin
#bıçaklama
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz indirirse altın ne kadar çıkar? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve beklentiler