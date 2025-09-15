Yeni Şafak
Batman’da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

09:4515/09/2025, Pazartesi
Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
Batman’ın Beşiri ilçesinde anne, baba ve iki çocuklarının hayatını kaybettiği saldırının şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Beyçayır köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.


Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, ’’14 Eylül saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir’’ denildi.



#Batman
#Beşiri
#cinayet
