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MERSİN

Mersin'de saldırı düzenleyen teröristler taksiyle gelmiş

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin taksiyle olay yerine geldiği ortaya çıktı. Görgü tanığı, "Benim görev yaptığım sitenin önünden taksiyle geçtiler" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Mersinde saldırı düzenleyen teröristler taksiyle gelmiş
O teröristler taksiyle gelmiş

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda bir polis şehit oldu, biri polis 2 vatandaş da yaralandı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 teröristin akşam saatlerinde ticari taksiyle bölgeye geldikleri, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Taksi şoförünün gözaltına alınıp, ifadesinin alındığı, olayla bir bağı olmadığından dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
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Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin önce tabanca ile ardından ise uzun namlulu silahlarla polis noktasına saldırdığı görülüyor.

Bir görgü tanığı, "Saat böyle 23.00 sıralarında benim görev yaptığım sitenin önünden geçtiler. Taksiyle geldiler. Zaten ondan sonra olan oldu. Benim önümden geçtiler yani. İlk başta silah sıktılar. Ardından 2-3 tane patlama geldi. Başka bir şey görmedim zaten" dedi.
Diğer bir görgü tanığı ise "Ben buraya misafir olarak gelmiştim. Bir ses geldi. Önce ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama silahlı çatışma oldu, ikinci patlama olunca bir şey olduğunu anladım. Ortalık çok fena karışmıştı. Patlamanın etkisiyle ortama alev almıştı. Bizim gördüğümüz çok kötü manzaraydı. Şehidimiz var. Allah mekanını cennet eylesin. Patlama çok büyüktü. Yandaki binanın birçok evin camlarının kırıldığını duyduk. Acı bir ortam vardı. Başımız sağolsun" diye konuştu.

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