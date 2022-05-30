Mersin'de siber dolandırıcılığa altı gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, müstehcenlik' suçlarına karıştığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda S.A., Z.A., B.M., C. K., M.O. ve H.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan beş cep telefonu, bu telefonlara takılı vaziyette beş adet sim kart ve iki laptop bilgisayar ele geçirildi. Kimliği tespit edilen dört kişinin aranmasına yönelik çalışmalar ediyor.

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Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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