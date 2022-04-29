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MERSİN

Mersin'de terör operasyonu: Özel harekat polisleri şafak vakti harekete geçti

Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Mersinde terör operasyonu: Özel harekat polisleri şafak vakti harekete geçti
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 1 Mayıs’ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki bir ikamette el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekiplerince arama başlatıldı. Arama yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler, adresteki bir zanlıyı gözaltına aldı.

Polisin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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