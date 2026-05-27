Meteoroloji il il saat vererek uyardı: Sıcak havalara 'kuvvetli sağanak' molası

Marmara'dan Doğu Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayacak yeni sistemle birlikte, ülke genelinde haritalar adeta kırmızıya bürünüyor. Beklenen bu kapsamlı yağış dalgası, sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşü beraberinde getirerek, iç kesimlerdeki termometreleri 18-24 derece bandına, yani özlenen bahar normallerine çekecek. Meteoroloji verilerine göre yağışlar, gün içinde farklı bölgelerde aniden bastırarak etkisini hissettirecek.

Özellikle öğle ve ikindi saatleri arasında Muğla, Antalya, Burdur, Isparta ile Karaman ve Niğde hattında yerel sağanak geçişleri yaşanırken; kuzeydoğuda Giresun, Gümüşhane ve Erzurum çevrelerinde anlık yağışlarla birlikte kararsız hava koşulları gözlemlenecek.

Gece saatlerinde güney bölgelerine uyarı

Yağışlı sistemin ilerleyen saatlerde yön değiştirmesiyle birlikte risk haritası da güneye kayıyor. Gece yarısından sabaha karşı olan dilimde Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bölge halkının olası su baskınlarına ve taşkın risklerine karşı son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 28 Mayıs Perşembe günü yurdun tamamına yakını kapalı ve yağışlı bir havaya teslim olurken, sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok küçük bir bölümü ve bazı Ege kıyılarında parçalı bulutlu bir gökyüzü yüzünü gösterecek. 29 Mayıs Cuma günü de bu serin hava dalgası; İzmir ve Aydın kıyıları ile Trakya'nın bir bölümü hariç, özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetini artırarak etkisini sürdürmeye devam edecek.

Hafta sonu güneş yüzünü yeniden gösteriyor

Hafta içi yağmura doyacak olan Türkiye için 30 Mayıs Cumartesi günü adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Yağışlı sistem yavaş yavaş doğuya doğru kayarak batı bölgelerini terk etmeye başlayacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılarak yerini bol güneşli ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Batı bölgeleri güneşin yüzünü göstermesiyle yeniden 30 dereceyi aşan sıcaklıklara kavuşurken; Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar bir gün daha devam edecek.

Termometreler tekrar 34 derecelere tırmanacak

31 Mayıs Pazar günü ise Türkiye genelinde hava büyük ölçüde toparlanarak tam anlamıyla yaz mevsimi dinamiklerine geri dönüyor. Sadece Trakya, İstanbul çevreleri ve bazı Karadeniz kıyılarında yaşanabilecek çok kısa süreli lokal geçişler dışında, yurdun tamamında açık, güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. İç bölgelerde 25 dereceye ulaşan sıcaklıklar, güney ve batı kıyılarında hızla tırmanarak yeniden 34 dereceleri görecek ve pazar gününü açık havada değerlendirmek isteyen vatandaşlara kusursuz bir yaz ortamı sunacak.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi. (DHA)



