Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Bugün güneş yarın yağmur

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

Az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Parçalı bulutlu 24 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

Yarın yağış bekleniyor

Öte yandan Yarın İstanbul ile Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.