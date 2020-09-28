Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Bugün güneş yarın yağmur

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu 28
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
- Erzurum: Parçalı bulutlu 24
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36
Yarın yağış bekleniyor
Öte yandan Yarın İstanbul ile Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.