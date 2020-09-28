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Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı Bugün güneş yarın yağmur
İSTANBUL

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Bugün güneş yarın yağmur

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu olması bekleniyor. Yarın ise, İstanbul ile Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Meteorolojinin tahminlerine göre yarın İstanbul'da yağış bekleniyor.
Meteorolojinin tahminlerine göre yarın İstanbul'da yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu 28
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 24
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

Yarın yağış bekleniyor

Öte yandan Yarın İstanbul ile Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
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