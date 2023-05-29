Meteoroloji uyarıyor: Bazı illerde şiddetli sağanak yağışlar görülecek

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.