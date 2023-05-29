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Meteoroloji uyarıyor: Bazı illerde şiddetli sağanak yağışlar görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

11:41 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre
, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.






#Hava durumu
#Meteoroloji
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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