Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a kar geldi

İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösterdi. Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Sancaktepe, Sultanbeyli Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde görüldü. Avrupa Yakası'nda ise Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi ilçelerde yağış nedeniyle sürücüler ağır ilerlerken, yol kenarlarında biriken kar beyaz örtü oluşturdu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

BUGÜN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte şiddetini artırması beklenen kar yağışının yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine eğer yağan kar erimezse, şehir genelinde 2 santimetreyi aşabilir. İstanbul’un kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı semtlerde 10 santimetreye kadar kar birikmesi bekleniyor.

MARMARA'DA 4 KENT İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak. Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yollar kapandı okullar tatil

Kar yağışı yurt genelinde de etkili oldu. Niğde, Bolu, Kayseri ve Nevşehir'de il genelinde eğitime ara verildi. Hakkari kent merkezi ve iki ilçede okullar tatil edildi. Erzincan’ın Refahiye, Adana'nın Tufanbeyli, Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ile Ordu'nun 5 ilçesinde eğitime ara verildi. Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünde yolda aracıyla mahsur kalan bir vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes'te (Kayseri) kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Bolu Dağı geçişinde ise kar nedeniyle 9 araç birbinine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Bursa'da İnegöl-Domaniç kara yolu kar nedeniyle bir süre kapandı. Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Giresun'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle ve köy yollarında çalışma başlatıldı.







