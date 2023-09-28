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Meteorolojiden 16 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, İstanbul için turuncu, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın ve Karabük'e ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı.

Halil Akkoç
17:14 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde,
İstanbul için turuncu, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın ve Karabük'e ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı.

28 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale illerinde, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, "Turuncu yağış uyarısı verilen İstanbul ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
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