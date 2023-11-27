Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan

hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.