Meteorolojiden bazı illere kuvveli yağış uyarısı yapıldı.
26 ile koldu uyarı yapıldı
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak'a sarı, Hatay'a turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kodlu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.