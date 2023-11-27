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Meteorolojiden 26 ile kodlu uyarı

Meteorolojinden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

09:57 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvveli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvveli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan
hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu 7 derece
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4 derece
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu 13 derece
Bursa:
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 7 derece
Adana:
Parçalı ve çok bulutlu 18 derece
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu 17 derece
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 11 derece
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 4 derece
Diyarbakır:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece

26 ile koldu uyarı yapıldı

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak'a sarı, Hatay'a turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Erzincan
#Van
#Hatay
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