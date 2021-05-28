Meteorolojiden 4 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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