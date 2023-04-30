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Meteoroloji'den dokuz il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaşarak yağış uyarısında bulundu. Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin’in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..

09:20 . 30/04/2023 Pazar
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin’in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde azalacak, batı kesimlerde biraz artacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat)) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 12 İstanbul: Parçalı bulutlu 16 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22 Bursa: Parçalı bulutlu 19 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
#Sağanak yağış uyarısı
#Yağış
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