Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye bir hafta boyunca Basra Alçak Basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri haricinde yağış öngörülmüyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artması ve mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, 3 ilde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da hava sıcaklığının 33-36, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37 dereceleri bulması bekleniyor.

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