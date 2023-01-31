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Meteoroloji'den hava tahmini uyarısı: Doğru bilgi için bizi takip edin

Son dönemde gündemi meşgul eden asılsız hava tahminleri, meteoroloji yetkililerini harekete geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı.

07:53 . 31/01/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır" denildi.


Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7 gün 24 saat takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır.


Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz "mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#Yetkisiz hava tahmini
2 saat önce
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Meteoroloji'den hava tahmini uyarısı: Doğru bilgi için bizi takip edin
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