Meteoroloji'den İstanbul dahil 16 ile sağanak uyarısı

Bu hafta yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağışlı hava etkisini artırarak sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık yağış haritasında birçok ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.

16 İLE DİKKAT

Meteoroloji cumartesi günü için; İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'a kuvvetli yağış uyarısı verdi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denildi.

GÜNDEM Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA'NIN GÜNEY KESİMLERİ YAĞMURA TESLİM OLACAK

Bugün Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri illerinin batı kesimlerinde ve Ankara ilinin güney kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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