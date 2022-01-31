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EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ

Meteorolojiden 'kar' uyarısı: Bu kez Balkanlar'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümü yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Çarşamba gününden itibaren Trakya bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Ankara dahil birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uzmanlar 'önleminizi alın' diyerek bazı kentlere uyarıda bulundu. Peki hafta içi hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte yeni hava tahmini detayları...

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Haber Merkezi Diğer
Meteorolojiden kar uyarısı: Bu kez Balkanlardan geliyor
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Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışı bu sefer de Balkanlar üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilerine göre çarşamba günü Edirne ve Kırklareli’nde başlaması beklenen kar yağışının aynı gün Tekirdağ’da da etkili olması bekleniyor.

Trakya’yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, (Ankara ve Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

  • Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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YOĞUN KAR UYARISI İÇİN ÖNLEM ALIN

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Edirne ve Kırklareli çarşamba günü (3-4 Şubat) yoğun kar yağışı var şimdiden önleminizi alın. Perşembe gününe de devam eder. Salı günü şiddetli yağmur ile başlar. Sıcaklık 2 günde 10 C düşer. Tekirdağ da karla karışık yağmur olur. İstanbul’da bu günlerde yağmur olacak şimdilik.

İstanbul da sıcaklık 8-9 derece ve parçalı bulutlu. Yarın (salı) akşamı yağmur geliyor. İzmir 12 C, Ankara 2, Antalya 16 C. Anadolu’nun eğimli yüzeylerinde çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayına dikkat. Kar kalınlıkları Tunceli Ovacık 215cm, Kartalkaya 210 cm, Palandöken 147cm.

Bugün kuzey ve batı bölgelerinde yağış yok. Akşama İç Anadolu’dan da yağış çekilecek. Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat de Kar yoğun. Antalya’nın doğusunda ve Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman da kuvvetli yağmur Yükseklerde (600-800 m) yoğun kar var” dedi.

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Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI


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9. ERZURUM<br><br>
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1 milyon 893 bin 946<br><br>
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8. SİVAS<br><br>
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1 milyon 950 bin 281<br><br>
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7. SAMSUN<br><br>
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1 milyon 976 bin 178<br><br>
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6. İZMİR
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1 milyon 976 bin 581
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5. ANKARA
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2 milyon 16 bin 454 kişi
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4. DİYARBAKIR
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2 milyon 294 bin 58<br><br>
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3. İSTANBUL
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