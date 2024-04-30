Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı: Hafta boyu devam edecek

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar devam ediyor. Bu yağışlar yine İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yine Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.