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Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sağanak etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ankara ve İstanbul'da hafta boyu yağış var, sıcaklık azalacak.

12:41 - 30/04/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, hafta boyunca devam edecek.


Yağışlar İç Anadolu'nun güney ve batısında, Orta Karadeniz ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.


Çarşamba günü de kuvvetli yağış görülecek. Kuvvetli yağış, perşembe günü yurdun doğusunda etkili olacak.


Yağışla birlikte sıcaklık azalacak


Hava sıcaklığı, batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde olan sıcaklık azalacak.


Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar devam ediyor. Bu yağışlar yine İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yine Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.


Ankara ve İstanbul'da yağış var


Ankara'da salı ve çarşamba kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 24 derece olacak.


İstanbul'da 3 gün gök gürültülü sağanak var, sıcaklık 17 dereceye düşecek. İzmir'de ise yağış yok, sıcaklık 28 derece.




#Meteoroloji
#hava durumu
#hava raporu
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