Meteoroloji'den Marmara bölgesi için kritik uyarı: İlçe ilçe açıkladı

Yarınki hava durumu belli oldu. Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 2 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde hava nasıl, yağış olacak mı? İşte MGM 2 Ağustos Cuma günü il il hava durumu...