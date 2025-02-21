Meteorolojiden Ordu’ya kritik uyarı: 40 yılda bir yaşanıyor

"Yoğun kar yağışı devam ettiği süreçte karayolunda denetimler artırılarak, zincirsiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir. İlimiz genelinde; motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışları, 22-23 Şubat tarihlerinde tedbiren yasaklanmıştır. Kar yağışının etkili olduğu ve ulaşımın aksaması halinde, yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın iaşe ihtiyaçları (sıcak çorba, su) Türk Kızılay tarafından karşılanmak üzere gerekli hazırlıklar yapılacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizce başta sağlık tesisleri, kritik öneme haiz tesisler olmak üzere şehir içi yollardaki ulaşımı sağlamak üzere gerekli yol açma ve tuzlama çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza; kötü hava şartları nedeniyle karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılacaktır. Ordu Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz."