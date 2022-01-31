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EDİRNE

Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Tekirdağ hava durumu
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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