Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Bin Öğretmen Atama Töreninde konuştu: Çocuklarımızı iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya sizler teşvik edeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Erdoğan "Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.