Meteorolojiden uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.
3 büyükşehirde hava durumu
Tekin, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını bildirdi.
Ankara'nın kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu aktaran Tekin, 3 gün boyunca hava sıcaklığının Ankara'da 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini söyledi.
İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu kaydeden Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında görüleceğini belirtti.
Tekin, kasım ayı ortalama sıcaklığı 19 derece olan İzmir'de ise 3 gün boyunca hava sıcaklığının 23 ila 25 derece arasında olacağını kaydetti.