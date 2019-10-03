Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı: Yarın akşam saatlerinden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu değerlendirmelerine göre, fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya’da, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege’de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakması tahmin ediliyor.

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Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, 5 Ekim Cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Trakya ile Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

Hava sıcaklıkları azalacak

Ülkemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerimizde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin pazar günü için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de, cumartesi günü Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojinin pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası.