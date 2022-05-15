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ANKARA

Metin Gürcan kendini böyle savundu: Memleket meselelerine kafa yoruyormuş

Tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Metin Gürcan kendini böyle savundu: Memleket meselelerine kafa yoruyormuş
İtiraz üzerine önceki gün gözaltına alınan Metin Gürcan, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Kamuoyu önünde “akademisyen-gazeteci” olarak tanındığını belirten Gürcan, şunları söyledi: “Düşüncelerimi Twitter gibi sosyal medya platformlarda açık olarak gazetecilik faaliyeti olarak paylaşmaktayım. Konuştuklarım, yazdıklarım bellidir. Temel saikim, temel motivasyonum tecrübe sahibi olduğum memleket meselelerine kafa yormak, nasıla dair çözüm üretmektir. Kurumların görüş olarak bildirdiği bilgi ve belgelere ilişkin savunma yaptık. Sabit ikametgah sahibiyim, tutuksuz yargılanmayı istiyorum.”

GİZLİ BİLGİLERİ SATTI

MİT’in radarına takılan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’ın, 2016’dan bu yana iki ülkenin yabancı istihbarat servislerince “haber elemanı” olarak kullanıldığı tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Gürcan’ın “Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Afrin operasyonu öncesi yaşananlar, Türkiye’nin Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki etkinliği, İHA’ları ihraç etmek isteyen ülkeler, S-400’lerin konumlandırılması ve PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları” gibi bilgileri para karşılığı yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

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