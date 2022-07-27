Gündem Metrobüsten yine dumanlar yükseldi Yolcular tahliye edildi
İSTANBUL

Metrobüsten yine dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Metrobüsten yine dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.

İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.

Söğütlüçeşme yönünde giden metrobüs, Altunizade durağına yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü yolcuları tahliye etti.

Arızalanan metrobüs, dumanların azalmasından sonra yolcu almadan duraktan ayrıldı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, yolcuların duman çıkan metrobüsten hızla uzaklaşması yer aldı.

Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

İBB itibar araştırması için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi
GÜNDEM
İBB itibar araştırması için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi

İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
GÜNDEM
İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
Metrobüsten yine dumanlar yükseldi

Metrobüsten yine
dumanlar yükseldi

​Yolcular apar topar tahliye edildi.
Binlerce dolar değerinde

Binlerce dolar değerinde

Tarlaya serip başında nöbet tutuyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını Orduda açıklayacak

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan alçak saldırıya MSB'den sert tepki.

Yarım asırdır boş kalan arazilerde yetiştirdi.

​Merkezde Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililer görev yapacak.

Altı ayda 20 bin kişiyi ağırladı.

​Zonguldak'a gelin geldi: Müslüman olarak evlenmek istedim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.