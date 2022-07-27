Metrobüsten yine dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

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Bülent Turan'dan AK Parti tarafından takip edildiğini öne süren Ekrem İmamoğlu'na cevap: Komik bile değilsin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hakim oldu?" sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turan, söz konusu bilginin bir haber sitesinde yayınlandığı saati ve kendi paylaşımının saatini yayınladı. Turan, "Yok takip ediyormuşum. Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum. Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.