Metrodaki Türk bayraklarını yırtıp üstüne basmıştı: Yolcular arasındaki polis böyle paketledi

Metroda Türk bayraklarına çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Karadeniz Metro İstasyonu'nda meydana geldi.
Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayraklarını, Erhan T. (38) isimli kişi yırtarak yere atıp üzerine bastı.
Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru E.G. tarafından müdahale edilen Erhan T. yakalandı.
Erhan T'nin gözaltına alınmamak için direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle Erhan T. gözaltına alındı.
Müdahale sırasında ise polis memuru E.G. ile güvenlik görevlisi Ü.B. yaralandı.
Emniyete götürülen şüphelinin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.