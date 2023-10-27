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Metrodaki Türk bayraklarını yırtıp üstüne basmıştı: Yolcular arasındaki polis böyle paketledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı. Müdahale sırasında polis memuru E.G. ve güvenlik görevlisi Ü.B. yaralanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte Erhan T'nin metrodaki bayrakları yırtıp yere attığı ve üzerine bastığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

13:23 - 27/10/2023 الجمعة
DHA
Metroda Türk bayraklarına çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Metroda Türk bayraklarına çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Karadeniz Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayraklarını, Erhan T. (38) isimli kişi yırtarak yere atıp üzerine bastı.

Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru E.G. tarafından müdahale edilen Erhan T. yakalandı.

Erhan T'nin gözaltına alınmamak için direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle Erhan T. gözaltına alındı.

Müdahale sırasında ise polis memuru E.G. ile güvenlik görevlisi Ü.B. yaralandı.

Emniyete götürülen şüphelinin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.


#Gaziosmanpaşa
#Metro
#Türk Bayrağı
#Saldırgan
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