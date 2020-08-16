​Metropolleri kana bulayacaktı: 37 kg patlayıcıyla yakalandı

Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı terörist 37 kilogram TNT ile Adana’da yakalandı. Terör örgütü PKK üyeliğinden emniyette arama kaydı bulunan 24 yaşındaki Türkiye vatandaşı teröristin, örgütün sabotajcılarından olduğu ve trafik kontrolü sırasında yakalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Adana’nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi’nde şüpheli bir araç durduruldu.

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OTOSTOPLA BİNMİŞ

Arama sonucunda aracın arka tarafındaki bir çantada 20 kg patlayıcı madde (TNT) bulundu. Araçtaki şoför ve yolcunun sorgulanması sonrası yol kenarında toprağa gömülü vaziyette 17 kg TNT daha bulundu. PKK’lı terörist B.K.’nın araca otostopla bindiği öğrenildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK-YPG’nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi.