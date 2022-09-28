Mevlana bölgesine Altın dokunuş: Proje Konya'ya canlılık katacak

Konya ile özdeşleşmiş Mevlana Türbesi ve çevresi hayata geçirilen dev projeyle yepyeni bir yüze kavuşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla iş birliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Uğur İbrahim Altay

DÖNÜŞÜMÜ EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak.

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Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Camii arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya bir simge yapı daha kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Akyokuş bölgesinde hayata geçireceği Akyokuş Kasrı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin çok güzel bir sosyal tesise daha kavuşacağını belirterek, Akyokuş Kasrı’nın Konya’nın simgelerinden olacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Akyokuş Kasrı Konya’nın yeni cazibe merkezi olacak.

İZ BIRAKACAK YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın yarınlarına iz bırakacak birçok önemli yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, Akyokuş Kasrı’nın da bunlardan birisi olduğunu ifade etti. 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla restoran, kafeterya ve Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek tesisin Konya’ya değer katacak bir mimariye sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Hemşehrilerimiz için çok güzel sosyal tesisin daha yapımı süratle devam ediyor. Konya’mıza çok yakışacağına inandığım Akyokuş Kasrı inşallah şehrimizin simgelerinden olacak. Maliyeti 200 milyon lirayı bulacak tesisin şimdiden tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Akyokuş Kasrı; Konya Mutfağı, Kafem, dinlenme alanları, toplantı salonları, seyir noktası, oyun alanları, Çocuk Mutfak Atölyesi, Mutfak Müzesi ve sergi alanları ile Konya’ya hizmet verecek.

Yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 10 gün ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya üniversitelerine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartları ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün ücretsiz faydalanabildiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Türkiye’ye örnek çalışmalarını sürdürüyor.

OTOBÜS VE TRAMVAYLARDA KULLANILABİLECEK

Toplu ulaşımda öğrenci biniş ücretlerine 5 yıldır, sivil biniş ücretlerine 3 yıldır zam yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını toplu ulaşımda Konyakart olarak kullanma ve ilk kullanımdan itibaren toplu ulaşım araçlarından 10 gün ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite eğitimi için Konya’yı tercih eden öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyerek, öğrencilerin üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını Büyükşehir Beledi-yesi’ne ait otobüs ve tramvaylarda kullana-bileceklerini ifade etti. Başkan Altay, “2022-2023 döneminde şehrimizdeki üniversitelere ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin kartlarına Belediye Meclisimizce alınan karar gereği 10 günlük ücretsiz abonman hakkı tanımlıyoruz. Öğrenciler kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün boyunca belediyemize ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edilebiliyor. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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KENT GENELİNDE 30 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez Konya üniversitelerine kayıt yaptıran 30 bine yakın öğrencinin kartını indirimli Konyakart olarak tanımlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Konyakart hizmetlerine ve toplu ulaşım hizmetlerinin detaylarına Akıllı “atus.konya.bel.tr” adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması’ndan erişilebiliyor.