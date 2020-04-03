Gündem Mevlüt Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi NATOdan tele-zirve
POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: NATO’dan tele-zirve

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kovid-19 salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle yapıldı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı toplantıda ana gündem salgınla mücadelede iş birliği ve dayanışma ihtiyacı öncelikli gündem maddesi olarak değerlendirildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Bugün de devam edecek toplantıda iş birliği ve dayanışmaya Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi yardımlar örnek olarak gösterildi. Türkiye’nin duyarlılığı toplantıda da övgü aldı. Alınan tedbirlerin yanı sıra NATO’nun salgınla mücadelede olası katkıları ve yarattığı tehditler de toplantının sıcak gündemini oluşturuyor.

  • Toplantının resmi gündeminde ayrıca, Afganistan ve Irak’taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi ve NATO’nun gündemindeki konular yer alıyor. Dünya bir salgınla mücadele ederken çatışma bölgelerinde ateşkesin gerekliliği de ele alınan konular arasında.

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