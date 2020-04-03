Mevlüt Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi: NATO’dan tele-zirve

Bugün de devam edecek toplantıda iş birliği ve dayanışmaya Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi yardımlar örnek olarak gösterildi. Türkiye’nin duyarlılığı toplantıda da övgü aldı. Alınan tedbirlerin yanı sıra NATO’nun salgınla mücadelede olası katkıları ve yarattığı tehditler de toplantının sıcak gündemini oluşturuyor.

Toplantının resmi gündeminde ayrıca, Afganistan ve Irak’taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi ve NATO’nun gündemindeki konular yer alıyor. Dünya bir salgınla mücadele ederken çatışma bölgelerinde ateşkesin gerekliliği de ele alınan konular arasında.