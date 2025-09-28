Mezarına köpek maması bıraktılar

Kızının kabrini ziyarete gittiğinde mezarının üzerine tabak içerisinde bırakılan köpek maması gördüklerini belirten baba Pelin, “Ölüye de saygıları yok. Kızımın mezarının başına köpek maması koymuşlar. Gerçekten içim çok acıdı. Mezarlığa köpekleri sokup her yeri köpek dışkılarıyla doldurmuşlar. Bir çocuğun hatırasına saldıracak kadar alçak bir güruhla karşı karşıyayız” diye konuştu. Saldırıyı gerçekleştirenlerle mücadelelerinin süreceğini ifade eden Pınar, “Bizi sindirmek için kapımıza mermi koydular. İş yerimizi arayıp işten çıkarılmamız için taciz ettiler. Şimdi de evladımızın hatırası üzerinden bize saldırıyorlar. Çocuklar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Bunun için aklını köpeklerle bozmuş kişiler ve köpekler üzerinden rant devşiren organize çetelerin hedefi haline geldik” dedi. Pınar, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek gerekli mercilere başvuracaklarını vurguladı. Minik Mahra, 5 Mart 2022'de Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde köpeklerden kaçarken kamyonunun altında kalmış, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.