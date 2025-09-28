Yeni Şafak
Mezarına köpek maması bıraktılar

Aybike Eroğlu
04:0028/09/2025, Sunday
G: 28/09/2025, Sunday
Mahra Melin Pınar'ın mezarı
Antalya’da başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın mezarına köpek maması bırakıldı.

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın mezarına büyük saygısızlık yapıldı. Üzücü olayın ardından Yeni Şafak'a konuşan Baba Murat Pelin, yaşananlara “Hiçbir söz bu olayın karşılığı değil” diyerek tepki gösterdi.


İÇİM ÇOK ACIDI

Kızının kabrini ziyarete gittiğinde mezarının üzerine tabak içerisinde bırakılan köpek maması gördüklerini belirten baba Pelin, “Ölüye de saygıları yok. Kızımın mezarının başına köpek maması koymuşlar. Gerçekten içim çok acıdı. Mezarlığa köpekleri sokup her yeri köpek dışkılarıyla doldurmuşlar. Bir çocuğun hatırasına saldıracak kadar alçak bir güruhla karşı karşıyayız” diye konuştu. Saldırıyı gerçekleştirenlerle mücadelelerinin süreceğini ifade eden Pınar, “Bizi sindirmek için kapımıza mermi koydular. İş yerimizi arayıp işten çıkarılmamız için taciz ettiler. Şimdi de evladımızın hatırası üzerinden bize saldırıyorlar. Çocuklar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Bunun için aklını köpeklerle bozmuş kişiler ve köpekler üzerinden rant devşiren organize çetelerin hedefi haline geldik” dedi. Pınar, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek gerekli mercilere başvuracaklarını vurguladı. Minik Mahra, 5 Mart 2022'de Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde köpeklerden kaçarken kamyonunun altında kalmış, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.


#sahipsiz köpek
#saldırı
#ölüm
#mezar
