Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İhbara giden polislerden birini köpek diğerini sahibi ısırdı

İhbara giden polislerden birini köpek diğerini sahibi ısırdı

18:248/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Memura saldıran köpek ekipler tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Memura saldıran köpek ekipler tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da eşi ile tartışan kadının ihbarı sonucu adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin apartmana geldiğini gören koca, beslediği pitbull cinsi köpeği ekiplerin üzerine saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Köpeğin sahibi koca ise kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı.

Bursa’da tartıştığı eşinin şikayet ettiği F.A., gelen polis ekiplerinin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Polisi ısıran köpek etkisiz hale getirilirken, F.A. da bir başka polisi bacağından ısırdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı.

Polis memurunu bacağından ısırdı

Tabancalarını çeken polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. ise kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. F.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, evde bulunan oğlunu ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Köpek
#Saldırı
#İhbar
#Isırma
#Polis
#Pitbull
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yerli otomobil Togg T10F için geri sayım: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak? Almanya ve Türkiye ön sipariş tarihi belli oldu