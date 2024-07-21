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Mezarlık yangını ormana sıçradı: Mahalleliyi alarma geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mezarlık önünde başlayan ve 2 dönüm kızılçam ormanının yandığı yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri ekipleri beklemeden traktörlerine taktıkları ilaç makinesi, su tankeri ve tarım makineleriyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

16:45 - 21/07/2024 dimanche
IHA
Yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Manavgat ilçesinde mezarlık önünde başlayan yangın, Hatipler Mahallesi Mezarlığı ve çevresindeki ormanlık alanda başladı. Alevler, orman, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerini alarma geçirdi.

Mahallelinin dumanları görür görmez traktörlerinin arkasına ilaç makinesi, su tankeri ve tarım aletlerini takarak ekipleri beklemeden yaptığı müdahale rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının fazla zarar vermesini engelledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışması devam ederken, tedbir amaçlı olarak Orman İşletmesi'ne ait arazözlerin nöbette kalacağı bildirildi.

Yangının mezarlık önündeki yoldan başladığı belirtilirken, yoldan geçen bir kişinin attığı izmarit nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi.


Yangın söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar, yangının yayılmasında rüzgarın yanında sulama kanalına atılan çöp ve çevresinde oluşan çalılıkların neden olduğunu, defalarca söylemelerine rağmen DSİ'nin kanal ve çevresini temizlemediğini dile getirdiler.



#Antalya
#orman yangını
#Manavgat
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