Mezarlık yangını ormana sıçradı: Mahalleliyi alarma geçirdi

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.