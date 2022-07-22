MGK’da terörle mücadele vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de 3 saat süreyle toplandı. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

FETÖ TAMAMEN BERTARAF EDİLECEK

Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelinen aşamanın da değerlendirildiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Türkiye’nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir. Madrid’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış, Türkiye’nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir.”

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YUNANİSTAN’A ‘İHLALLERE SON VER’ ÇAĞRISI

MGK bildirisinde Yunanistan’ın ihlallerine de yer verilerek, “Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan’ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir” vurgusu yapıldı.

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