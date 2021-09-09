Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeliden Diyanet İşleri Başkanı Erbaşa destek Duaya tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Duaya tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dua ile adli yıl açılışı tartışması ile ilgili olarak, "Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Diyanet İşleri Başkanı Erbaşa destek: Duaya tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021- 2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cübbesiyle dua etmesine gelen eleştirilere tepki gösterdi.

  • "Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın destansı zaferiyle gücüne güç katmış, 14 gün içinde İzmir’in düşman işgalinden temizlenmesiyle hedefine ulaşmıştır. 99 yıl önce bugün, Yüzbaşı Şerafettin’in yüzünden sızan tertemiz kana bulanan al bayrağı İzmir Hükümet Konağına çekmesiyle Milli Mücadele’nin silahlı etabı tamamlanmıştır.

3 yıl 4 ay 24 gün süren en kesif işkence, en şedit istila, en alçak ihanet muazzam bir fedakarlık ruhuyla göğüslenmiş, muhteşem bir kahramanlık şuuruyla gömülmüştür. İzmir’de namludan çıkan ilk kurşun, Samsun’dan atılan ilk adım, Amasya’dan yayımlanan ilk tamim, düşmanın denize süpürülmesiyle taçlanmış ve Milli Mücadele’yi muzaffer bir sonuca taşımıştır.

Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor
GÜNDEM
Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor

Türk milleti istiklali üzerinde kumar oynayan müstevli çevrelere boyun eğmemiş, mütehakkim zorbaların boyunduruğu altına girmemiştir. 9 Eylül 1922’de yalnızca İzmir’in dağlarında çiçekler açmamış, vatanın tamamı feraha ve selamete kavuşarak Türkiye Cumhuriyeti milli ufukta bir bayrak gibi görünmüştür.

BU EMANETE LEKE SÜRÜLMEYECEK

Yürürlükteki Anayasa’nın ikinci maddesinde de ifade ve ihata edildiği üzere; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Devletimiz, Kurtuluş Savaşı’nın paha biçilemez mükafatı, hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu ceddimizin ve aziz şehitlerimizin ebediyen muhafaza edilecek emanetidir. Kavlimiz ve kararlılığımız odur ki, bu emanete leke sürülmeyecektir.

Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt
GÜNDEM
Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilke ve esaslarını tartışmaya açmak, buna heves edenlere göz yummak, en az düşman işgali kadar vahim bir tehlike olarak karşımızdadır. Bir fazilet olan Cumhuriyet maşeri vicdanda kök salmış, cumhurla Cumhuriyet’in kenetlenip kucaklaşması bütün ana hatlarıyla vücuda gelmiş, nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle derinlik kazanmıştır.

Hiç kimse bu hususu aklından ve hatırından çıkarmamalıdır.

KELİMENİN TAM ANLAMIYLA İLKELLİKTİR

Özellikle değerler üzerinden yeniden nifak cepheleri açmaya, bunu da toplumun geneline teşmil etmeye gayret edenler hem sorumsuz hem de sağduyudan yoksun olan kesimler olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’de herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Bununla birlikte hiç kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı açık bir Anayasa kuralıdır. Kaldı ki bunun aksini düşünmek bile mümkün değildir.

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
GÜNDEM
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

On yıllar boyunca nice badiresine maruz kaldığımız; laik-anti laik, inanan-inanmayan kamplaşması çok ağır sosyal maliyetlere, hatta duygu ve duyarlılık alanında vasat bulan yapay bölünmelere neden olmuştur.

Adli yılın başlaması münasebetiyle ve aynı zamanda yeni Yargıtay binasının açılışı esnasında bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan duanın bazı çevrelerde şiddetli tepkiyle karşılanması kelimenin tam manasıyla ilkelliktir.

Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu manevi hakikat değişmeyecektir Türk milleti Müslüman bir millettir. Bu yalın gerçek ihlal, ihmal ve inkar edilemeyecektir.

  • Kulaklarında çan sesi çınlayan fikri ve siyasi yobazların, son günlerde laiklik elden gidiyor feryadı koparmaları tahammülsüzlük, inanç ve insan haklarına kategorik bir başkaldırı olarak yorumlanmalıdır. Günlerdir gazete köşeleriyle manşetlerde, haber ve tartışma programlarında felaket tellallığı ve provokasyon yapılmaktadır.

Can Ataklı Türk ordusunu pasiflikle itham etti: Neden Ali Erbaş'ın konuşmalarına tepki vermiyorsunuz
OYNAT 00:58
Can Ataklı Türk ordusunu pasiflikle itham etti: Neden Ali Erbaş'ın konuşmalarına tepki vermiyorsunuz
Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etti.

Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, 'Yargıtay, yargının kalesidir. Oranın açılışında tamamen laikliğe aykırı şekilde, Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor Kur'an okuyor, dua okuyor. Yargıtay başkanı hiç tepki vermiyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.

SÖZDE LAİKLİK BEKÇİSİ...

  • Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir.

Yapılan duayı karalamak maksadıyla, “Şeriat çığlığı, anayasal suç, Talibanla aynı şey isteniyor” şeklinde tevil edenler faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir. Milli ve manevi değerlerimizle bağları koparan, kurulmuş köprüleri bütünüyle havaya uçuran bu bedhahların İslam dinine alerjileri tedavisi imkansız klinik vaka düzeyindedir.

Müslüman bir ülkede, temeli atılan veya yeni yapılan bir binanın duayla değil de başka türlü hangi yolla açılacağını sözde laiklik bekçisi rolüne bürünen kalpazanların açıklamalarında ayrıca yarar görülmektedir. Bu niyet ve zihniyet failleri, aynı şekilde laikliğin de karşısında hizalanan, laikliği asıl manasından soyutlayan inanç ve irade muhalifleridir.

Deizmin, ateizmin ve agnostisizmin pençesine düşenlerin, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanların dua ve niyazlarımızdan rahatsızlık duymaları, bir kaşık suda fırtına koparmaları inancımızın iffetinden hiçbir şey kaybettirmeyecektir.

DESTEĞİMİZ TAMDIR

İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen “ateistleşme” güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir.

Merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle, “Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır.”

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır.

Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı, kilit taşıdır.

Bunun üzerinden sanal korkular üretmek, toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir.

Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor​
OYNAT 02:20
Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor​
'Erdoğan'ın gitmesi için darbe altyapısı yok, çok büyük afetler lazım' diyen Can Ataklı, şimdi de Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasından rahatsız oldu. Bir video yayımlayan Ataklı 'Asker itiraz etmiyor, yargı itiraz etmiyor, iş dünyası itiraz etmiyor, medya itiraz etmiyor. Bu suçun cezası çok ağırdır' diyerek yine ima dolu sözler kullandı.

Dua şifadır, dua huzurdur, dua gönül enginliğidir, dua berekettir, dua Allah’a yaklaşmak ve yakınlaşmaktır. Duadan korkan manevi değer kaçkınlarının bile hayatlarının son etaplarında duaya ihtiyaçları vardır, bununla birlikte mezarlıklara ve musalla taşlarına bakmaları ibret almaları için yeterlidir.

Barzani lobisine dönüşen, PKK’nın arabuluculuğuna soyunan CHP’nin, girdiği zillet tünelinin tesirinden bir nebze de olsa uzaklaşıp milli ve manevi değerlerimize saygı duyması samimi tavsiyemizdir.

Müslüman mahallesinde misyonerlik yapmaya, koynunda haç taşıyıp dualarımıza kulp takmaya hiç kimse heves etmemelidir.

Ne inancımıza, ne imanımıza, ne duamıza ne de dinimize ve milletimize asla kötü söz söyletmeme irademizi sonuna kadar koruyacağımızı muhataplarının ve müzmin münafıkların bilmeleri kendi hayırlarınadır.

Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Cumhur İttifakı’nın duruşunu, Türkiye’nin milli ve manevi dengesini sarsmayı planlayanlar elbette başaramayacaklar, kazdıkları kör kuyuya düşmekten de kurtulamayacaklardır.

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
OYNAT 00:39
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
Yargıtay'ın yeni hizmet binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta okunan dua ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yanardağ, 'Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir.' dedi.


Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.