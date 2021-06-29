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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gençlerden derhal özür dile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Katarlı gençler sınavsız tıp bölümü okuyabilecek" yalanıyla YKS öncesi algı operasyonuna imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Gençlerin vebaline girdiğini belirten Bahçeli, "Bu yalanı haberleştiren siteler u dönüşü yapıp özür diledi. Kılıçdaroğu’ndan ses seda çıkmadı. Utanma emaresi görülmemiştir. Ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa YKS ye giren bütün kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir. Gençlerimize ayıp etmiş, vebal altına girmiştir" ifadelerini kulandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Kılıçdaroğluna çağrı: Gençlerden derhal özür dile
MHP Genel Başkanı Bahçeli

“Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonnuyla milyonlarca öğrencinin sınav motivasyonunu düşürdü. Büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu'na yurdun dört bir yanından gençler suç duyurusunda bulunup, 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı.

Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı
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Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı

"Kılıçdaroğlu kendini rezil etti"

Gündemdeki sıcaklığını koruyan konu

MHP Grup Toplantısı'na da taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürerek şu ifadeleri kullandı: "Algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. Bazı haber siteleri hemen bu yalanı körüklerdi. . Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya gerek duymadan 25 haziran Cuma günü gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahı açtı. Gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu kendini rezil etti. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. TC hükümeti ve katar arasında eğitim teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 2007 tarihinde imzalanmıştır.

  • Askeri –sağlık alanında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü ilke askeri personelin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiadır. Bu yalanı haberleştiren siteler u dönüşü yapıp özür diledi. Kılıçdaroğlu’ndan ses seda çıkmadı. Utanma emaresi görülmemiştir. Ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa YKS ye giren bütün kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir. Gençlerimize ayıp etmiş, vebal altına girmiştir."

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