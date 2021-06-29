MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gençlerden derhal özür dile

“Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonnuyla milyonlarca öğrencinin sınav motivasyonunu düşürdü. Büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu'na yurdun dört bir yanından gençler suç duyurusunda bulunup, 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı.
"Kılıçdaroğlu kendini rezil etti"
Gündemdeki sıcaklığını koruyan konu
MHP Grup Toplantısı'na da taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürerek şu ifadeleri kullandı: "Algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. Bazı haber siteleri hemen bu yalanı körüklerdi. . Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya gerek duymadan 25 haziran Cuma günü gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahı açtı. Gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu kendini rezil etti. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. TC hükümeti ve katar arasında eğitim teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 2007 tarihinde imzalanmıştır.
- Askeri –sağlık alanında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü ilke askeri personelin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiadır. Bu yalanı haberleştiren siteler u dönüşü yapıp özür diledi. Kılıçdaroğlu’ndan ses seda çıkmadı. Utanma emaresi görülmemiştir. Ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa YKS ye giren bütün kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir. Gençlerimize ayıp etmiş, vebal altına girmiştir."