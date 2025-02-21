MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ‘’ Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi, 1'inci ve 2'nci etap olarak toplam 100 parsel. Parsellerin 42 tanesi tahsis edildi. 6 parselde yapılan inşaatın bu yıl bitmesi planlanmaktadır. Bölgede yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir’’ dedi.
TBMM Genel Kurulunda Kütahya ile ilgili söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 20 bin kişinin Kütahya OSB’de istihdam edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Erbaş, "
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılında kurulan, bölgenin parlayan yıldızı Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etapta altyapı hizmetlerine ilişkin olarak doğal gaz, elektrik, temiz su, atık su, yağmur suyu, trafo merkezlerinin yapımı tamamlanmış olup 1'inci ve 2'nci etap olarak toplam 100 parsel bulunmakta ve bu parsellerin 42 tanesi tahsis edilmiş olup 6 parselde yapılan inşaatın da bu yıl bitmesi planlanmaktadır; bölgede yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edilmesi de hedeflenmektedir"
dedi.
Kütahya yatırımlarla büyüyecek
Kütahya yatırımlarla büyüyecek
Zafer OSB'ye gelecek ay doğal gaz verileceğini kaydeden Erbaş, "
Altıntaş ilçesinde hâlâ doğal gaz bulunmuyor. Bu bölge havalimanına ve geçiş yollarına yakınlığıyla büyük bir lojistik avantaja sahip; ilerleyen dönemde hızlı tren hattının da bu bölgeden geçmesiyle tüm yatırımlar bu bölgenin büyüme potansiyelini artırırken savunma sanayisi başta olmak üzere birçok stratejik sektörü de buraya çekmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Savunma sanayisi fabrikalarının Zafer OSB'ye yönlendirilmesi ülkemizin bağımsız ve güçlü sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır ancak burada çalışacak olan kesimlerin barınma ihtiyacını da göz ardı edemeyiz. Bu yüzden, TOKİ tarafından Altıntaş'ta en az bin 500-2 bin konutluk bir proje hayata geçirilmelidir ki ilk etapta beklediğimiz 500 konutluk bir başlangıçtır. Gelişmekte olan ilçelerde kaliteli konut yapılaşmasının iki yararını unutmamak lazım: Bir, ilçelerde konut ihtiyacını karşılarken; iki, küçük ilçelerden büyük şehirlere göçü engellemiş oluyoruz"
açıklamasında bulundu.
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