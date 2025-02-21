Altıntaş ilçesinde hâlâ doğal gaz bulunmuyor. Bu bölge havalimanına ve geçiş yollarına yakınlığıyla büyük bir lojistik avantaja sahip; ilerleyen dönemde hızlı tren hattının da bu bölgeden geçmesiyle tüm yatırımlar bu bölgenin büyüme potansiyelini artırırken savunma sanayisi başta olmak üzere birçok stratejik sektörü de buraya çekmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Savunma sanayisi fabrikalarının Zafer OSB'ye yönlendirilmesi ülkemizin bağımsız ve güçlü sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır ancak burada çalışacak olan kesimlerin barınma ihtiyacını da göz ardı edemeyiz. Bu yüzden, TOKİ tarafından Altıntaş'ta en az bin 500-2 bin konutluk bir proje hayata geçirilmelidir ki ilk etapta beklediğimiz 500 konutluk bir başlangıçtır. Gelişmekte olan ilçelerde kaliteli konut yapılaşmasının iki yararını unutmamak lazım: Bir, ilçelerde konut ihtiyacını karşılarken; iki, küçük ilçelerden büyük şehirlere göçü engellemiş oluyoruz"