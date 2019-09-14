MHP Lideri Bahçeli: İhanet imanın karşısında duramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile Pekmezci'ye makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Bahçeli'ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli'ye Bayburt'ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır da Bahçeli'ye çeşitli hediyeler sundu.

"İhanet, imanın karşısında duramaz"

Bahçeli, "İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir diyen Bahçeli, Türk milleti bu zilleti alt edecektir. Başka çare yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti:

Cumhur ittifakını siyasi hesap yapmadan inanç ve samimiyetle yaşatacağız.

Kan döken, döktüğü kanda boğulacaktır.

Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir.

İBB'nin Yenikapı'da sergilediği araçlarla ilgili Bahçeli:

Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir. İhaneti israf bahanesiyle örtme gayretkeşliği, bir bakıma ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesidir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler, nasıl bilmezler?

Doğu Fırat mesajı

Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir. Bunun başka çaresi yoktur. Zalimler karşınızda kağıttan kaplandır. Afrin'e Zeytin Dalı hareketı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler.