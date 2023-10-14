MHP lideri Bahçeli'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;





Ortadoğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Her türlü tedavi imkanlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekici bir konudur. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor. Burada yine Türkiye tarihi şuuruyla hareket ederek Cumhurbaşkanımız meselenin üzerine ağırla gidiyor. Huzurun barışın sağlanması için bütün ülkelere davet ediyor ve bu faaliyetlerinde önemli ölçüde destek bulmaya başlamıştır. Çünkü herkes gerçeği görmüştür. İnsanlık dışı muamelenin farkını varmıştır.





'Tartışmasız desteklerimizi ilan ediyorum'





Bu arada 3 uçak dolusu insanı yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırma başarısını da elde etmiştir. Yok olmaya yöneltilmesi bir topluluğu ayakta tutmak için fedakarca bir gayretin içine girmiştir.





MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediklerimizi buradan ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Türkiye'nin etrafında önemli bir çember barış için oluşmaktadır. Dünya'da önemli bir uyanış başlamış olacaktır.





'Filistin toplumu yok ediliyor'





1947 yılındaki Filistin, şurası 1967 arasındaki gelişmeler, şu da 2010 yılındaki gelişmeler... Dikkat edilirse Filistin toplumu yok ediliyor. Bu harita çok açık ve nettir. 1967 yılı esas alınarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Türkiye'nin bakış açısı budur, kararlığı budur. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor. Türkiye'de her gün bir sıkıntıdan bahsedenler oradakilere için sessiz kalıyor. Bu gerçeği bilerek hareket etmek gerekiyor.





Bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz İsrail, Filistin, Mısır Suriye, Ürdün, Lübnan... Bu bölgede barışın, huzurun, güvenliğin sağlanabilmesi için ve 73 yıl içindeki olayları da göz önüne alarak burada İsrail'in etrafından bir barış çemberinin oluşması lazım. Benim düşüncem Mısır, Ürdün, Suriye Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Barış, huzur güvenlik ve siyasi birliğin kısa sürede faaliyet göstererek, Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde bir önderlik yapmasını arzuluyorum.





Amerikalı dayılarına güvenmemeli





İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım. Sorun ne Türkiye'dedir, ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek.



