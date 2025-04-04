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MHP lideri Devlet Bahçeli'den aylar sonra ilk görüntü: Vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den aylar sonra ilk görüntü: Vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı

14:014/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli daha sonra parti genel merkezine geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.


YouTube
MHP lideri Devlet Bahçeli'den aylar sonra ilk görüntü: Vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı
Gündem / Politika
04 Nisan, Cuma

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.


İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.



Vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.


Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.


Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.


YouTube
MHP lideri Devlet Bahçeli'den aylar sonra ilk görüntü: Vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı
Gündem / Politika
04 Nisan, Cuma


Ne olmuştu?

Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.


MHP'den yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denilmişti.


Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Alparslan Türkeş

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