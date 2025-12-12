MHP raporunu teslim etti

Cumhur İttifakı, 'Terörsüz Türkiye' hedefi TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na görüş, öneri ve katkılarından oluşan ve toplamı 180 sayfayı bulan iki ayrı rapor sunacak. AK Parti'nin raporu 60 sayfayken, MHP'nin hazırladığı rapor 120 sayfayı buldu. MHP raporunu dün teslim ederken, AK Parti haftaya teslim etmeye hazırlanıyor.

'HUKUKEN YAPILACAKLAR VAR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’ye sundukları rapora ilişkin bilgi verdi. Yıldız, “Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesi

gerekiyor” diye konuştu.

AK PARTİ'NİN RAPORU 10 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Komisyonun AK Partili üyeleri, hazırladıkları raporu AK Parti Grup Başkanlığı'na önceki gün teslim etti. Raporun son okuması, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. Rapor son şeklini ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumdan sonra kazanacak. AK Parti 9 bölümden oluşan rapora 1 bölüm daha ekledi. Toplamda 10 bölüme çıkarılan rapordaki demokratikleşme kısmı genişletildi. Raporda işaret edilen silah bırakma ve fesih süreçlerinin tamamlanarak, yasal mekanizmanın kurulması içinse '3 kritik eşik' olduğu belirtildi. Kritik eşik olarak Kandil'in etkisiz hale getirilmesi, Suriye'de 10 Mart Mutabakatı’na uyulması, Kandil'in etkisizleşmesinin ardından Suriye'de de örgütsel bir varlık alanın oluşturulmaması tanımlandı. Sürecin böyle ilerlemesi halinde Meclis'in yasa çalışmasına geçeceği belirtildi.







